10 eski amirale bildiri gözaltısı, 4 emekli amiral de ifadeye çağrıldı (1)

'Bildiri' yayımlayan 104 emekli amirale başlatılan soruşturmada bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alındı, 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

'Bildiri' yayımlayan 104 emekli amirale başlatılan soruşturmada bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alındı, 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı