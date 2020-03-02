10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri iptal edildi

02.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:54

Akçaabat Belediyesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit olması nedeniyle 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni iptal etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ülkece yaşanan üzücü olaylardan dolayı 2-11 Mart arasında yapmayı planladıkları 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni iptal ettiklerini duyurdu.

Ekim, "Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Üzüntü ve acımız kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA