10 Ekim saldırısı davası kapsamında yeni görüntüler

22.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:10

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin ayrılan dava dosyasına, ana davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Yakub Şahin ile ilgili yeni görüntüler girdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Şahin'in, bomba yapımında kullanmak amacıyla 30 Eylül 2015'te Gaziantep Nizip'teki bir dükkandan amonyum nitrat (gübre) almaya çalıştığı görülüyor.

Dosya kapsamındaki bilgilere göre dükkan sahibi Şahin'den şüphelenerek satış yapmadı ve parayı iade etti. Görüntülerde Şahin'in, alışverişin gerçekleşmemesinin ardından esnaftan parayı aldığı anlar da bulunuyor.

Saldırının ardından yürütülen soruşturmada iki intihar eylemcisini Gaziantep'ten otomobille Halil İbrahim Durgun'un Ankara'ya getirdiği, onlardan önce başka otomobille yola çıkan Şahin'in ise güvenlik güçlerinin kontrol noktaları olup olmadığını denetlemek için "öncülük" yaptığı belirlenmişti.

Şahin, gözaltına alındığında verdiği ifadede, Ankara Garı önündeki saldırının hazırlıklarına 15 gün önce başlandığını, Durgun ile Nizip ve Gaziantep'te birer depo kiraladıklarını anlatmıştı. Şahin, Durgun'un talimatıyla amonyum nitrat almak için gittiği Nizip'te, satıcının kendisinden şüphelenerek, amonyum nitratı satmadığını belirtmiş, ertesi gün yine talimatla gittiği Birecik'teki iki dükkandan, toplam 1,5 ton amonyum nitrat aldığını beyan etmişti.

Gübreyi Nizip'teki depoya taşıdıklarını kaydeden Şahin, daha sonra gübrenin yaklaşık bir tonunu, otomobiliyle Gaziantep'teki depoya naklettiğini, yakalandıktan sonra depoyu polislere gösterdiğini bildirmişti.

Şahin, saldırıya ilişkin 36 sanıklı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve 100 kişiyi "tasarlayarak öldürme" suçlarından 101 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 9 sanık arasındaydı. Dava karara bağlanırken firari 16 sanık yönünden dosya ayrılmıştı. Ana davada "terör örgütü yönetmek" suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkında mahkeme suç duyurusunda bulunmuş, Ekici'ye saldırıda sorumluluğu olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "insanlığa karşı suç"tan da dava açılmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, firari 16 sanık ile Ekici hakkındaki davayı birleştirmişti.

Kaynak: AA