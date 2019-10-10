10 ekim perşembe dha spor gündemi

10.10.2019 09:27

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak.

ARNAVUTLUK19.00 Teknik direktör Edoardo Reja ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Ülker Stadyumu) 19.30 Arnavutluk, Türkiye maçı öncesinde son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞBaşkan adayları Divan'a başvuru yapıp, ön listelerini sunacaklar 18.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

GALATASARAYSarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPORBordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

BASKETBOLTHY Avrupa Ligi 20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

EURO 2020Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları başlıyor19.00 Belarus-Estonya (C Grubu)21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda (C Grubu)21.45 Hırvatistan-Macaristan (E Grubu)21.45 Slovakya-Galler (E Grubu)21.45 Avusturya-İsrail (G Grubu)21.45 Letonya-Polonya (G Grubu)21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya (G Grubu)17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi (I Grubu)21.45 Rusya-İskoçya (I Grubu)21.45 Belçika-San Marino (I Grubu)

Kaynak: DHA