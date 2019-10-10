10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
Mersin'in Gülnar İlçesinde, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla velilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Mersin'in Gülnar İlçesinde, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla velilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Burcu Bozgaç Altıntaş tarafından verilen seminer, Samiye-Naim Eğitim Vakfı (SNEV) Mürüvvet Kandemir Anaokulu'nda gerçekleşti.
Altıntaş, konuşması sırasında velilere ruhsal hastalıklar, stresle baş etme, psikolojik dayanıklılık, aile içi iletişim, öfke yönetimi ve teknolojik bağımlılık konuları hakkında bilgiler aktardı.