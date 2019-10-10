10 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

10.10.2019 14:38

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:30 Kadın Dokunuşu

04:30 Yalan Dünya

06:00 Geçmişin Gölgesinde

06:45 Şöhretin Bedeli

07:45 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:30 Küçük Ağa

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com