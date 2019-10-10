10 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
10 Ekim 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 TFF 1. Lig Özetler
04:50 Spor Atlası
05:00 Premier Futbol
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:15 Avrupa Yolunda
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:30 Spor Ana Haber
21:30 Aktüel Futbol
23:30 Avrupanın Paslaşması