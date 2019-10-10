10 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

10.10.2019 14:32

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Tatlı Yalanım

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

17:00 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 İlk Kurşun

22:15 İlk Kurşun

Kaynak: InterSinema.com