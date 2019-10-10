10 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

10.10.2019 14:32

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, yayın akışı bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:45 Çukur

06:15 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şabanoğlu Şaban

22:00 Banker Bilo

23:45 Fi

Kaynak: InterSinema.com