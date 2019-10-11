10 Ekim 2019 Haberleri
10 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
11.10.2019 00:22
- Eljif Elmas şov yaptı, Makedonya galibiyete uzandı!
- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
- İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
- ABD Başkanı Trump, '3 seçenek var' diyerek Türkiye'yi tehdit etti
- Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu
- Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu
- Macaristan, Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladı
- Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi
- Resulayn'da Milli Ordu'yu karşılarında gören YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı!
- Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu!
- Yargı Reform paketinin ilk 10 maddesi TBMM'de kabul edildi
- Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti
- Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz
- Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı
- Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan Real Madrid maçı yorumu: 3 puanı alacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler' sözleri gündem oldu
- BMGK'da Türkiye'ye kınama oylaması, ABD ve Rusya'nın oyu ile veto edildi
- Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek
- Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a tarihi ceza!
- Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
- Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı
- Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor
- Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti
- Davutoğlu başbakanlık sürecini değerlendirdi: En büyük pay Pelikan çetesine ait
- A Milli Takımımızdan Barış Pınarı Harekatı'na destek: Kahraman ordumuzun yanındayız
- YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir: Alacağımız galibiyet ile Mehmetçiklerimize moral vereceğiz
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tünel kazdığı ortaya çıktı
- Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı
- Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
- Şenol Güneş'ten Amerika'ya tepki: Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım
- 4 isim Beşiktaş başkanlığına aday oldu!
- Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi
- Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz
- Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin: Belçika'da çok mutluyum
- Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü
- Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor
- Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu