10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü

10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü Bursa'da meydana gelen yangında 10 dönüm ormanlık alan yanarak küle döndü.

22.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:07

10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü

BURSA - Bursa'da meydana gelen yangında 10 dönüm ormanlık alan yanarak küle döndü.

İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirerek bir taraftan da yangına müdahalede bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın nedeniyle 10 dönümlük alan küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Haber
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi Haber
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: 10 dönüm ormanlık alan böyle küle döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:07:30. #1.15#
title