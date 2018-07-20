10 Dakikalık Yağmur Caddeleri Göle Çevirdi

10 Dakikalık Yağmur Caddeleri Göle Çevirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur yaklaşık on dakikada cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

10 Dakikalık Yağmur Caddeleri Göle Çevirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur yaklaşık on dakikada cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Çorlu'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarında, saçak altlarında, pasaj girişlerinde beklerken araç sürücüleri de kısa sürede suyla kaplanan yollarda ilerlemeye çalıştı.

Yağış, trafikte aksamalara neden oldu. - TEKİRDAĞ

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