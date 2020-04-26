10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi
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Edirne, Haber

10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi

10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

26.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 20:20
10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi

10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran 10 dakikalık sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden adeta göle dönen caddede ilerledi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü kent merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

10 dakikalık yağış caddeleri göle çevirdi

Kaynak: İHA

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