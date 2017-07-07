10 Dakikada Çilekli Parfe - İçinizi Serinletecek Kolay Pasta Tarifi

Sıcacık havalarda şekline ve lezzetine hayran olacağınız çilekli parfe tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Fransa da meşhur olan parfe tarifi dondurulmuş kremalı meyveli ve bisküvili hazırlanan muhteşem bir tarif. Pratik hazırlanışından mı yoksa o güzel lezzetinden bahsetmem gerekirse, çilekli parfenin damağınızdaki bırakacağı o lezzet gibi olmayacağından eminim. Göz dolduran şık servisi ile yaz günlerinin harikulade çilekli parfe tarifini denemenizi tavsiye ederim. Kıtır kıtır gelen çikolatalar ve kremanın içerisindeki çilek taneleri ile tam bir yaz pastası olan çilekli parfe tarifini sizlerin ve çocuklarınızın hayran olacağı bir lezzet. Dondurma lezzetinde sizlerde soğuk ve muhteşem pastalar hazırlamak isterseniz çilekli parfe pasta tarifinin videosunu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet, bal, şeker, olsun. : )