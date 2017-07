10 Dakikada 72 Sosisli Sandviç Yedi

NEW ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz bağımsızlık günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışmasını, 10 dakikada 72 sandviç yiyen Joey Chestnut kazandı.



Brooklyn'deki dünyaca ünlü fast food zinciri Nathan's tarafından her yıl 4 Temmuz'da Coney Island'da düzenlenen yarışmaya daha önce yapılan elemeleri geçen yarışmacılar katıldı.



Yarışmanın erkekler kategorisinde geçen yılın da şampiyonu olan Chestnut 10 dakikada 72 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 10. kez kazanma başarısı gösterdi.



Geçen yıl 70 sandviçle rekor kıran Chestnut rekorunu da 72'ye çıkarmış oldu.



Carmen Cincotti'nin 62 sandviçle ikinci olduğu yarışmada, 48 sandviç yiyebilen Matt Stonie üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda birinci 41 sandviç yedi



Kadınlar mücadelesinde ise son üç yılın şampiyonu Miki Sudo, 10 dakikada 41 sosisli sandviç yiyerek bu yılki yarışmanın da galibi oldu.



Sudo, ilk kez kazandığı 2014'te 34 sandviç yiyerek birinci olmuştu. Her yıl derecesini biraz daha geliştiren Sudo 4. galibiyetinde 41 sandviçe ulaştı.



Kadınlarda 32,5 sandviç yiyen Michelle Lesco ikinci, 30 sandviç yiyen Sonya Thomas da üçüncü oldu. Thomas, 2012'de yediği 45 sandviçle yarışma rekorunu elinde bulunduruyor.