10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada - Haberler
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10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel
10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada

ZONGULDAK'ta, mağazadan 10 dakika içinde 2 valiz ve 3 mont çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ZONGULDAK'ta, mağazadan 10 dakika içinde 2 valiz ve 3 mont çalan şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki akşam, kent merkezinde Emral Çarşısı'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza sahibi B.A. (66), sabah geldiğinde sayım yaptı ve 2 valiz ile 3 montun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin, 10 dakika içinde eşyaları çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.


10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada

10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: 10 dakikada 2 valiz ile 3 mont hırsızlığı kamerada - Haberler
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