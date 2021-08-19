10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
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10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü.

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği D-100 Karayolu'nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış sebebi ile 10 dakika içinde D-100 Karayolu başta olmak üzere, birçok yol göle döndü. Su baskını sebebi ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nda yağış sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yağışın durması sonrasında, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı. - KOCAELİ

10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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