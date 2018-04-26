10 Dakika Ders 10 Dakika Oyun

Samsun'da oyun tabanlı eğitim modelinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Oyunlar Bizim İçin" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, sınıfta 10 dakika ders işleyip 10 dakika eğitici oyunlar oynuyor.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki 5 ilkokulda yürütülen proje kapsamında çocuklara bilginin oyunla öğretilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğretmen, 10 dakika ders işledikten sonra 10 dakika da çocuklara belirlenen 28 oyundan birini oynatıyor.

Okullarda haftada bir gün de "bahçe şenliği" düzenleniyor. Şenlikte öğrenciler, gün boyunca öğretmenleri eşliğinde çeşitli eğitici oyunlar oynayıp hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Böylece öğrencilerin öğrenmesinin kolaylaştırılması, etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanıyor.

"Ezbercilik ortadan kaldırılmaya çalışılıyor"

Projenin yürütüldüğü okullardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, oynanan oyunların zeka geliştirici, katılımcı, güvene dayalı olduğunu söyledi.

Oyunların ortak hareket etme duygusuyla güçlü ve kalıcı öğrenmeye destek sağladığını vurgulayan Tiryaki, "Öğrenciler için ders işlerken oyun temelli bir uygulama başlattık. Çocukların sırada oturup öğretmenini dinlediği klasik eğitim sisteminden çıkıp oyunu eğitimin içine kattık. Öğretmen 10 dakika ders işledikten sonra eğitsel oyunlarla anlatılanları pekiştirip ezberciliği ortadan kaldırmaya çalışıyor." dedi.

Bahçe oyunları ile de öğrencilerin okula severek gelmelerini amaçladıklarını anlatan Tiryaki, "Sınıfları ve bahçeyi çocukların zevk aldığı, oyunlar oynayabileceği formata getirdik. Oyun temelli eğitim ile çocuklar daha kolay öğreniyor, öğrendiklerini de pekiştirebiliyor." ifadesini kullandı.

Minik öğrenciler ise oyun oynayarak ders yapmanın kendilerini mutlu ettiği dile getirdi.