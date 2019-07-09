10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk olarak hukukçu cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer, görevde kaldığı sürece yaptığı birçok olay ile anılmaktadır. Köşkün maliyetini azaltması, sıradan bir vatandaş gibi sıraya girmesi, kırmızı ışıkta beklemesi gibi olayları ile takdir edilmiştir. Fakat 2001 MGK toplantısında dönemin Başbakanı Ecevit ile yaşanan olay, krizin sebebi olarak gösterilmiştir.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

Ahmet Necdet Sezer, 13 Eylül 1941 tarihinde, Afyonkarahisar'da doğdu. Babası, Ahmet Hamdi Sezer, öğretmendir. Annesi Hatice Sezer ise ev hanımıdır. Sezer'in üç kardeşi vardır.

Ahmet Necdet Sezer, Afyon Lisesinde eğitim görmüş ve 1958 yılında buradan mezun olmuştur. Ardından, 1962 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamladı. Sezer, askerliğini, Kara Harp Okulunda yedek subay olarak yaptı.

Sezer, Dicle ve Yerköy Hakimlikleri görevleri ile birlikte, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevini de yaptı. 1977 ve 1978 yıllarında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Medeni hukuk alanında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Sezer, 7 Mart 1983 tarihinde, Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. 27 Eylül 1988 tarihinde, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evrenin kararıyla, o güne kadar atanmış en genç üye sıfatıyla, Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine atandı. 6 Ocak 1998 tarihinde ise, Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.

25 Nisan 2000 tarihinde Sezer, dönemin koalisyon hükümeti ve muhalefet liderleri tarafından, 131 milletvekili ile birlikte, cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Sezer, yapılan oylamaların ardından, son tura katılan 533 milletvekilinin 330 adet oyunu alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi. Buna bağlı olarak, 16 Mayıs 2000 tarihinde, Süleyman Demirel'den görevi devraldı.

KARA ÇARŞAMBA

Sezer, 19 Şubat 2001 tarihinde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması sonucunda ise, 2001 Türkiye ekonomik krizi baş gösterdi.

VETO HAKKINI EN ÇOK KULLANAN CUMHURBAŞKANI

Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanlığı makamının veto hakkını sıklıkla kullanarak, bu alanda en çok veto eden cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Sezer, görevde kaldığı süre boyunca, toplam 67 yasa, 22 Bakanlar Kurulu Kararı ve 729 müşterek kararnameyi veto ederek parlamentoya geri gönderdi.

Ahmet Necdet Sezer, 16 Mayıs 2007 tarihinde resmi olarak görev süresini tamamlamasına rağmen, meclisin toplantı yeter sayılarını tutturamadığı için seçemediği yeni cumhurbaşkanı nedeniyle, görevini uzatmalı olarak tamamlamıştır. 27 Ağustos 2007 tarihinde ise, cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül'e görevini teslim etmiştir.

TARTIŞMALI AF KANUNLARI

Sezer, Cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca, toplam olarak 190 mahkumu affetmiştir. Bu mahkumlar, genellikle siyasi ya da örgüt bağlantılı mahkumlardır. Gerçekleştirilen açlık grevlerine bağlı olarak yaşanan hafıza kaybı sendromları ve benzer rahatsızlıklar nedeniyle, bu olumsuzluklar dayanak alınarak bahsedilen mahkumlar affedilmiştir. Bunlara ek olarak, Ahmet Necdet Sezer, 20 adi suçlu mahkumu da affetmiştir.

TAKDİR EDİLEN DAVRANIŞLARI

Ahmet Necdet Sezer, taraflı tarafsız tüm vatandaşlarca, yaptığı bir takım çalışmalarla gurur duyulmuş ve tarihe damga vurmuş bir cumhurbaşkanlığı devri geçirmiştir. Çankaya Köşkündeki çalışan sayısını azaltarak, köşkün giderlerini oldukça azaltmış, kuyruklarda vatandaşın arkasında sırasını beklemiş, tek başına markete gidip alışveriş yapmış, makamına gönderilen hediyelerin tamamını görev sonunda köşkte bırakarak zimmetine geçirmemiş, bu anlamda dürüstlüğünü ve vicdanlılığını kanıtlamış bir siyasi lider olmuştur. Görevde olduğu süre boyunca röportaj vermemiş, torunları ile görüntülenmemiş, özel hayatını basına malzeme yapmamış bir yapıda olabilmeyi başarmıştır. Halen de, yapılan seçimlerde, sıradan vatandaşlar ile sandık kuyruğuna girip sırasını beklemesi, haberlere konu olmaktadır.