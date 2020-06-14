10 çocuğundan 6'sı engelli olan annenin yardım çığlığı
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10 çocuğundan 6'sı engelli olan annenin yardım çığlığı

10 çocuğundan 6'sı engelli olan annenin yardım çığlığı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 10 çocuğundan 6'sı zihinsel engelli olan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak, "Çocuklarımın okuyup Türkiye'ye hayırlı evlat olmasını istiyorum.

14.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:30

10 çocuğundan 6'sı engelli olan annenin yardım çığlığı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 10 çocuğundan 6'sı zihinsel engelli olan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak, "Çocuklarımın okuyup Türkiye'ye hayırlı evlat olmasını istiyorum. Yetkililerin bize yardım eli uzatmasını bekliyorum" dedi.

Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde oturan Ayşe Aslan, 10 çocuğu ile rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklarından 6'sı zihinsel engelli olan ve hiçbir geliri bulunmayan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi. Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneğinin bazı ihtiyaçlarını karşıladığını fakat hala çok fazla eksikliklerinin olduğunu ifade eden Aslan, "Çocuklarımın okumasını ve gelecek meslek olmasını istiyorum. Yetkililere sesimi duyurmak istiyorum, 10 tane çocuğum, hepsi engelli dilleri dönmüyor, 3 tanesinin engelli raporu var diğerlerin yok. Hiçbir maaş bağlanmadı, eşim gidip 50 liraya çalışıyor, zorla karınlarını doyuruyor. Şimdilerde elinde iş yok, 50 liraya da bu çocuklar geçinmiyor. Hasta, astımı ve böbreklerinde taş var. Benimde astımım var, bazen hafızamı kaybediyorum kim olduğumu unutuyorum. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarımı okutup Türkiye'ye hayırlı evlatlar olmasını istiyorum" diye konuştu.

"Elimizden geldiğince destek vereceğiz"

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Aslan ailesine ellerinden geldikçe destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kavmaz, "Mağdur bir ailemizin evindeyiz, ailemizin ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. 10 tane çocuğu var, 6'sı zihinsel engelli, raporları olan çocuklarımızın yüzde 37-39 arası raporları mevcut. Herhangi bir gelir sağlanmıyor, yüzde 40 raporları olmuş olsaydı çocukların aileye destek olarak maaşları olacaktı. Çocukların babası astım hastası, çalışamaz durumda günü birlik işlere gidiyor 50 lira alıyor. Ailenin bizden tek isteği çocuklarının geleceği ile ilgili eğitiminin sağlanması, çocuklarını yetiştirdikleri zaman bir meslek sahibi edinmelerini istiyorlar. Biz buradan yetkililere sesleniyor ve ailelere sahip çıkılmasını istiyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza sesleniyorum, ailemizle ilgilensinler. Biz Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olarak elimizden geldikçe destek sağlamaya çalışacağız. Bizler yetersiz kalabiliriz, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımıza sesleniyoruz, çocuklarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü ise çocukların gelecekleri olduğunu belirterek onlara umut olmak için her daim yanlarında olacaklarını ifade etti.

10 çocuğundan 6'sı engelli olan annenin yardım çığlığı

Kaynak: İHA

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