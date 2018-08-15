Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, TOBB ve diğer çatı kuruluşlarla da iş birliğimizi artırmak istiyoruz ve sizlerin gayretlerini takdir ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun verdiği öğle yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

Bakan Çavuşoğlu, yurtdışındaki Türk büyükelçiliklerinin görevinin, bulunduğu ülke ile Türkiye arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek olduğunun altını çizdi.

Yurt dışında yatırım ve ticaret yapan, önemli projeleri üstlenen iş adamlarının işini takip etmenin büyükelçiliklerin asli görevi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz, arkadaşlarımızla hiç gocunmadan, gücenmeden iş adamlarımızın tüm işlerini her düzeyde takip ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, iş adamlarının yatırımları ve projeleri üstlenmesi için ihtiyacı olan desteği büyük memnuniyetle verdiklerini belirterek, yapılan bu çalışmaların Türkiye için büyük önemi olduğunun farkında olduklarını bildirdi.

İş adamlarının da Türkiye'nin yurtdışı misyonlarına, büyükelçilik ve başkonsolosluklara büyük desteği olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "İş dünyamızın her anlamda desteğini ve faydasını görüyoruz fakat en çok da onların desteğiyle açılan kanallarla ilişkilerimizi geliştirmek için faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ihracatın ve yurtdışındaki yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizerek, halihazırda zorlukların yanı sıra çok büyük fırsatların da bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, TOBB ve diğer çatı kuruluşlarla da iş birliğimizi artırmak istiyoruz ve sizlerin gayretlerini takdir ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında, dün TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edildiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, parlamenter diplomasinin faydasını Yıldırım'a da söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, kendisinin de parlamenter diplomasinden geldiğini ve halihazırda bunun bizzat faydasını gördüğünü vurgulayarak, "Bizim açamadığımız kapıları iş dünyası tarafından, bir iş adamı tarafından açılabileceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye yönelik dezenformasyon ve manipülasyon kampanyaları yürütüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Biz tabi ki ülkemizi milletimizi hiç gocunmadan, övünerek savunuyoruz, anlatıyoruz fakat bizim anlattıklarımızın etkisi bir yere kadar. İş dünyamızın, sivil toplum örgütlerimizin ve sanatçılarımızın bu anlamdaki inandırıcılığı ve etkisi daha fazladır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, TOBB ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) dün yayımladıkları bildiriyi dikkatlice okuduklarına işaret ederek, "Çok önemli mesajlar var. Elbette böyle önemli bir dönemde iki önemli sivil toplum örgütümüzün, iş dünyamızın, devletimizin ve milletimizin yanında durması çok anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan söz konusu bildiride kendilerine yönelik de mesajlar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik reformlarla ilgili çok önemli hatırlatmalar, tavsiyeler var. Biz bunlardan rahatsız değiliz. Tam tersine çok mutlu olduk." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu bu gibi yapıcı eleştirileri dikkate alıp faydalanacaklarını kaydetti.

AB Bakanı olduğu dönemde de özellikle Karma İstişare Komitesi (KİK) ile TOBB un tek başına kurum olarak yaptığı çalışmalardan çok faydalandıklarını aktaran Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye olarak desteğe ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da bir akıl tutulması olduğunu belirterek, "Ama biz inanıyoruz ki biz de bu ailenin parçasıyız bu akımlar bir gün tekrar tersine dönecek ve arzumuz geçmişte olduğu gibi vahim olaylar yaşanmadan bunu tersine çevirebilmektir. Biz de Türkiye olarak buna elbette katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Avrupa bizim ailemizse, Avrupa'nın refahına, ekonomisine, ticaretine, güvenliğine ve sosyal yapısına katkı sağlamaya devam etmemiz gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerin tekrar pozitif bir gündeme döndüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte reformcu kimliği tekrar ön plana çıkaracaklarını söyledi. 2012'den 2018'e kadar Türkiye'de yaşanılan olaylar sonucunda ve alınan tedbirlerin diğer ülkeler tarafından anlaşılamadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İmajımızın zedelendiğini biliyoruz ama bunu düzeltmek de bizim elimizde. Yani algıyı değiştirmek bizim elimizde. Biraz kendimiz değişeceğiz biraz algıyı değiştirmek için çalışacağız. Bu ikisini başardığımız zaman tekrar o eski günlere döneriz. Bizim reforma, demokrasiye, hukuka, insan haklarına bağlılığımız tamdır."

Bakan Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının tekrar güncellenmesi konusunda Eurochamber'da üstlendiği görev dolayısıyla TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Vize serbestisinin iş adamları için önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, buna benzer göç anlaşması gibi konularda olumlu adımlar atılabileceğini ve AB'den de olumlu sinyalleri gördüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin dış politika için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığı olarak ve AB Başkanlığı olarak tüm kurumlarımızda olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle de yakın iş birliğimizi, temasımızı sürdürmemiz gerekiyor."