“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”

BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.

“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”

BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et