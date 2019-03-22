“10 büyük ekonomi içinde olmak için dijitalleşme şart”

BUSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 2010 yılından beri üniversite-sanayi işbirliği kapsamında devam eden seminerler dizisinin, 2019 bahar döneminin ikincisi "Dijital Dönüşüm: Mühendislik ve teknoloji yönetimi" üzerine gerçekleşti.