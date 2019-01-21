10 Burda Avm Sömestir Tatilini Eğlenceye Dönüştürüyor

Balıkesir'e yeni bir yaşam alanı sunan Esas 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerine ve ailelerine birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli bir sömestir tatili sunuyor.

Açıldığı günden itibaren Balıkesir'in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, sömestir tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. İlk olarak 19-27 Ocak tarihleri arasında 12: 00-19: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Maşa ile Koca Ayı lisanslı etkinliğinde çocuklar, maske boyama, greenbox fotoğraf çekimi, meyve toplama, balık tutma, Maşa atölyesi, Koca Ayı atölyesi, tırmanma duvarı, çizgi film izleme, Maşa ve Koca Ayı kostüm karakterler ile buluşma gibi pek çok keyifli etkinlik istasyonları ile sömestir tatilini eğlenceye dönüştürecek.

Esas 10 Burda AVM, 21-31 Ocak tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine 1 adet 15 TL yüklü Playland oyun kartı hediye ediyor. 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde 10 Burda Çocuk Kulübü'nde 12: 00-17: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile minikler hem eğlenecek, hem de yaptıkları objeleri hediye olarak alabilecek. 28 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında ise Sahne 10'da pek çok yayınevinin katılacağı kitap fuarı gerçekleştirilecektir. Pek çok ünlü yazarın imza günlerinin de yer alacağı fuar kapsamında 2 Şubat'ta sevilen çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar'ın imza günü gerçekleştirilecektir. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesir'e yeni bir yaşam alanı sunan Esas 10 Burda AVM, miniklere sömestir tatilin keyfini doyasıya yaşatacak.

Esas 10 Burda AVM, açılışının ikinci ayında 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamanın gururunu yaşadı.

Balıkesir'in kısa süre içerisinde eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 10 Burda AVM, bugüne kadar 1 milyon ziyaretçi ile bir araya geldi. Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri ve eğlenceli etkinlikleri ile Balıkesir'in yeni yaşam ve kültür merkezi olan Esas 10 Burda AVM'nin 1 milyonuncu ziyaretçisi Tuğba Şirin oldu. 10 Burda Alışveriş Merkezi Müdürü Murat Sönmez şanslı ziyaretçiyi sürpriz hediyeler vererek tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA