10. Boğaziçi Zirvesi'ne rekor katılım bekleniyor

19.09.2019 15:44

Bu sene İstanbul'da 10'uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi'ne 81 ülkeden rekor bir katılım bekleniyor.



Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) açıklamasına göre, platform tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-28 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 10'uncu Boğaziçi Zirvesi, bu sene rekor bir katılıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, geçen yıl üç gün süren zirvede 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını, bu sene ise 90'ı aşkın ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.



Ocak ayından bu yana 20'den fazla ülkede temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Özgencil, "Normalde eylül ayında resmi konfirmasyonlar çok az olurken, bu sene ilk defa daha bu ay itibariyle 30 ülkeyi geçtik. Yaptığımız temaslarda yurt dışında Türkiye'ye olan ilginin yeniden canlandığını net bir şekilde gördük. İş insanları Türkiye'deki yatırım fırsatlarını merak ediyor ve bilgi almak istiyor. Bunun yanında artık yabancılar Boğaziçi Zirvesi'nde çalışanların ve yöneticilerin samimiyetine inandılar." ifadelerini kullandı.



"ABD ilk kez bu kadar ilgili"

ABD'de yaptıkları temaslarla ilgili de bilgi veren Özgencil, şunları kaydetti:

"Florida Üniversitesi'ne bağlı Turizm ve Otelcilik Bölümü, Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlamak ve karşılıklı olarak neler yapılabileceğini görmek için bizi bir panel düzenlemek için davet etti. Yaptığımız panel sonrasında 57 iş insanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirip Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlattık. Türkiye'yi bilmedikleri için bize imkanları sordular. Biz de Türkiye'nin genç ve çalışkan nüfusu ile kendi ekonomisini her zaman canlı tutabilen bir ülke olduğunu ve şu anda dünyada yatırım yapılabilecek en iyi ülkelerden biri olduğunu söyledik. Florida bir turizm bölgesi olduğu için katılımcıların özellikle Türkiye'deki turizm sektörü ile yakından ilgilendiğini gördük."

Özgencil ayrıca Boğaziçi Zirvesi'nde de Florida Üniversitesi ile birlikte turizm ve sağlık turizmi konularında bir panel düzenleyeceklerini, bunun yanında panelden bağımsız olarak bu yıl ABD'den Boğaziçi Zirvesi'ne yönelik olarak ilk kez bu kadar yoğun bir ilginin olduğunu bildirdi.



"Daha üst düzeyde bir katılım olacak"

Bu sene Avrupa ülkelerinden aralarında eski cumhurbaşkanların ve mevcut başbakan ve bakanların olacağı daha üst düzeyde bir katılım yaşanacağını ifade eden Özgencil, Hindistan'ın da ilk kez zirveye aralarında TATA ve NTPC Limited gibi önemli şirketlerin yetkililerinin de olduğu 20 kişilik bir heyetle yer alacağını aktardı.

Çin'den özellikle tarım sektörüyle ilgilenen bir heyet geldiğini ve bu konuda Türkiye'deki ilgili kişilerle temaslarda bulunacaklarını aktaran Özgencil, Hintlilerin de Türkiye'den inşaat firmaları ile yurt dışında ortak projeler yapmak istediklerini kendilerine ilettiklerini ifade etti.



Özgencil, ayrıca geçen ay İngiltere'de yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini ve finans kurumları ile görüştüklerini belirten, temasların gelecek günlerde Katar ve Almanya ile devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA