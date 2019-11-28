28.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, "Tek kuruş kamu kaynağı, bağış veya kredi kullanılmadan 2030 yılına kadar 'yoksulluğun olmadığı dünyanın ilk ülkesi Türkiye' hedefini gerçekleştirecek şekilde, faizsiz olarak 81 ilde yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayacak mikro finans uygulaması yapılmalı." dedi.

Aksu, 10. Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yoksulluğun insanlık tarihi boyunca var olan bir olgu olduğunu belirterek, adaletsizliğin artmasının yoksulluk artışına da neden olduğunu söyledi.

2018 yılında dünyada zenginlerin tarihte hiç olmadığı kadar zenginleştiğine işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"2018 yılında dünyada en zengin 26 kişinin serveti, dünya nüfusunun yarısı olan 3,8 milyar kişinin servetine eşittir. En zenginlerin sayısı, 2017 yılında 43, 2016'da ise 61 kişiydi. Para gitgide daha az kişinin elinde toplanmakta. Gelir dağılımındaki uçurum çok arttı. 2018'de ortaya çıkan yeni servetin yüzde 82'si, dünyanın en zengin yüzde 1'inin eline geçti. Küreselleşmenin getirilerinin de dünyaya eşit dağılımı sağlanamamakta. Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,6 iken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise yüzde 6,1'dir."

Yoksulluğun ortadan kaldırılması için dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalara değinen Aksu, verilen mikro kredilerin getirileri hakkında bilgi verdi.

Aksu, ticari bankalardan kredi alırken ne kadar çok teminat varsa o kadar kredi alınabileceğini, mikrokredide ise "ne kadar aza sahipsen o kadar fazla önceliğin vardır" anlayışının hakim olduğunu söyledi.

Mikro girişimcilik havuz hesabı

Abdülkadir Aksu, Mikro Girişimci Vadesiz Mevduat Hesabı oluşturularak finansal adaletsizliğin azaltılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz programlarında da sosyal politikalara büyük önem verilmiş ve yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler uygulamaya konulmuştur. Hibe şeklindeki yardımlar, istisnai hale getirilirken, dar gelirli vatandaşımızın devamlı hibe alan kişiler olmaları yerine, onları üretken hale getirerek yoksulluk sınırının üzerine çıkaracak, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan veren ve daha az kamu kaynağı kullanılacak yeni bir politika öneriyorum. Çalışabilecek durumda olan bütün yoksulların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan mikro finans uygulaması yaygınlaştırılmalı.

Mikro finans uygulaması suretiyle yoksulluğun azaltılması çalışmalarında, Nobel ödülü alan Grameen Bankası uygulamasında olduğu gibi kısmi mevduat toplama yetkisi verildiğinde, yoksulluğun azaltılmasında kamu finansman kaynağına hiç gerek olmayacak. Tek kuruş kamu kaynağı, bağış veya kredi kullanılmadan 2030 yılına kadar 'yoksulluğun olmadığı dünyanın ilk ülkesi Türkiye' hedefini gerçekleştirecek şekilde, faizsiz olarak 81 ilde yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayacak mikro finans uygulaması yapılmalı."

Aksu, mikrokredi uygulamasında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrokredi Merkezi ile bankalar arasında yapılacak iş birliği ile yoksulluğun olmadığı Türkiye hedefi için tüm bankalarda oluşturulacak olan mikro girişimcilik havuz hesabına fon gelecek şekilde, tüm bankalarda Mikro Girişimci Vadesiz Mevduat Hesabı uygulamasının değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: AA