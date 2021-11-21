10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı (2)
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Protestolardan görüntüler Polisin vatandaşlara müdahalesi Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.
Protestolardan görüntüler
Polisin vatandaşlara müdahalesi Brüksel'de 10 binlerce kişi "zorunlu aşı" karşıtı protesto yürüyüşü yaptı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de kuzey tren istasyonu önünde toplanan 10 binlerce gösterici, zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.