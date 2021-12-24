10 bini aşkın Kozanlı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ı bağrına bastı

KOZAN, ADANA (Habermetre) - Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesinin yıldönümünde Kozan tarihi bir gün yaşadı

Zeydan Karalar : "Madem bu meydan Kozanlılara yetmiyor, daha büyüğünü yapma sözü veriyorum. "

Zeydan Karalar : "Sayın Genel Başkanımız buraya gelerek bizleri şereflendirdi. Hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. "

Cumhuriyet Şehidi Kubilay ve Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif'in isimleri, Büyükşehir'in Kozan'da gerçekleştirdiği hizmetlerle ölümsüzleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan ilçesinde yaptığı, Şehit Asteğmen Kubilay'ın anısının yaşayacağı Kent Meydanı ile Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif'in adını taşıyan Gündüz Bakımevi'nin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Asteğmen Kubilay anıtının yer aldığı Kent Meydanını dolduran 10 bini aşkın Kozanlı, Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kozanlı Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısının yaşatılacağı Kent Meydanı ve Kozanlı Kurtuluş Savaşı Kahramanı Sırelif'in adını taşıyan Gündüz Bakımevi'nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, Asteğmen Kubilay'ın şehit edildiği günün yıldönümü olan 23 Aralık'ta Kozan'da gerçekleştirildi.

Açılışlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, konuklar ve Kozanlılar katıldı.

DAHA BÜYÜK MEYDAN SÖZÜ

Konuşmasında coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, "Kürsüye çıkıp sizleri, kalabalığı görünce, burasını Adana'daki Uğur Mumcu Meydanı ile karıştırdım. Belli ki bu meydan sizlere yetmiyor. Daha büyüğünü yapmanın sözünü de sizlere veriyorum" dedi.

DEVLETİ YÖNETECEK KİŞİ BUGÜN KOZAN'I DAHA İYİ TANIYOR

Kozan'a hizmet etmenin ve açılışlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bugün benim en mutlu günlerimden biri. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarından Sırelif'in adını taşıyan Gündüz Bakımevi'nin ve Cumhuriyet Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının yaşayacağı kent meydanının açılışını yapıyoruz. Üstelik bu açılışları Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bize şeref verdiniz Genel Başkanım. Bugün burada olmanız bizlere, Adanalılara ve Kozanlılara verdiğiniz önemi gösteriyor. İktidara giden yolda, Devleti yönetecek kişinin Kozan'ı görmesi, tanıması ve iktidarında Kozan'a her zamankinden farklı bakması da inşallah bugün tesis ediliyor. Bugün Şehit Asteğmen Kubilay'ı ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

7 ilçenin merkezinde yer alan Kozan'ın milliyetçi muhafazakar insanlarının, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyete son derece sadık olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Kozan'a yapılan hizmetlerle ve genel yönetim anlayışlarıyla ilgili de bilgi verdi. Kozan'da yapılan altyapı, üstyapı hizmetlerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, dönem bitmeden arıtma tesisinin de hizmete gireceğini açıkladı.

AKILCI, MALİ DİSİPLİN TEMELLİ VE TASARRUF ESASLI BELEDİYECİLİK

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Sıkıntılar içinde devraldığımız belediyede mali disiplini hızla düzelterek hizmet atağına geçtik. Görevi devraldıktan sonra kısa sürede mali disiplini sağladık, ihalelerimizi şeffaflaştırdık. İhaleleri büyük kırım oranlarıyla yaptık ve yapıyoruz. Akılcı ve tasarruf esaslı belediyecilik anlayışıyla milyarlarca lira halka hizmete dönüştü ve dönüşüyor. Kozan'ın içme suyu sorununu da yakın zamanda çözeceğiz. Bizim attığımız her adım genel başkanımızın talimatıdır. Bizim öncelikli düşüncemiz insandır. "

GELİYOR GELMEKTE OLAN

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle sonlandırdı: " Geliyor gelmekte olan, geliyor sizin kayıplarınızı verecek olan. Bütün hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde ülkemiz Kozan'ı ve güzelliklerini bir kez daha tanıyacak. "

ŞEHİT KUBİLAY'IN TORUNUNDAN KILIÇDAROĞLU VE KARALAR'A TEŞEKKÜR

Törende konuşan Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Mustafa Kubilay da, Büyükbabası Asteğmen Kubilay 24 yaşında şehit edildiğinde, babasının henüz 18 aylık bir bebek olduğunu belirterek, alandakilerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Mustafa Kubilay, "Babam bile Kubilay dedemizi tanıyamamış. Tanıyanların anlattığına göre dedemiz Kubilay; cesur, haksızlığı sevmeyen, dürüst bir öğretmenmiş. Çocukları sevindirmek için cebinde şeker ve küçük hediyeler taşırmış. Bütün öğrencileri onu çok severmiş. Dedem Kozan'da doğmuş ve o şehit olduktan sonra Babaannem Balıkesir'e yerleşmiş. Babam da yetiştikten sonra Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşamış ve ben de Nazilli'de doğmuşum. Ama bir yanım hep dedemin memleketi Kozan'daydı. Dedemin adını taşıyan bir meydanın ve yeni bir anıtın, onun doğduğu topraklarda yapılması bizim için çok gurur verici oldu. Artık dedemizi anmak için Kozan'a da geleceğiz. Dedem Cumhuriyeti korumak için şehit oldu. Biz de Atatürk İlke ve Devrimlerinin koruyucusu olmaya devam edeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize, yaşadığımız sürece minnet duyacağız. Bu meydanın açılışı için gelen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Meydanı yaptığı için Zeydan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz Nazilli'den bile Zeydan Başkan'ın başarılarını duyuyorduk. Adana'ya gelip hizmetlerini yerinde görmek ve kendisiyle tanışmak benim için büyük şans oldu" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet