10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
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10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması

21.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:04

- 10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması Sarıkaya mağarası Cumhurbaşkanı kararı ile korumaya alındı Düzce'nin Yığılca İlçesi sınırlarında bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin ise en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile...

- 10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması

Sarıkaya mağarası Cumhurbaşkanı kararı ile korumaya alındı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca İlçesi sınırlarında bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin ise en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Türkiye'nin en büyük 10 mağarasından birisi olan Sarıkaya Mağarası koruma altına alındı. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde bulunan Sarıkaya Mağarası, yakınında bulunan bir çimento fabrikası çalışmaları esnasında hasar görmüştü. Mağara duvarlarında meydana gelen hasarın ardından mağarada inceleme yapan Ankara Tabiat Varlıklarını koruma kurulu tarafından rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Hazırlanan raporu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin korunacak hassas alan olarak tescil kararnamesini imzalayarak resmi gazetede yayımlandı.

Yığılca ilçesine 15 Kilometre uzaklıkta bulunan mağara aynı zamanda Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olma özelliğini elinde bulunduruyor.

10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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