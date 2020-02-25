10 bin Yemenli aileye yardım

25.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:58

Dünya üzerinde yaşanan insani krizlerin en şiddetlisine sahne olan Yemen'de problem, her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkenin yüzde 80'i insani yardıma muhtaç durumda yaşam savaşı veriyor. Artan karışıklıklar nedeniyle aileler yerinden ediliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da 2020 yılında da Yemen'deki insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İHH Yemen'de 5 farklı projeyi hayata geçirdi. İHH, hayırseverlerin destekleriyle Yemenli 10 bin mazlum aileye; kumanya, su, ekmek, battaniye ve mont dağıtımında bulundu.

3 bin 300 adet kumanya, 152 tanker su, 40 bin 850 ekmek, bin 840 adet battaniye, bin 390 adet mont yardımı; Yemen'in Taiz, Cevf ve Marib şehirlerinde dağıtıldı.

İHH ekipleri ayrıca Sana'dan göç etmek zorunda kalan 100 aile için çadır kurulumu yapacak.

Yemen halkı yardım bekliyor

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH'nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım edebiliyor.

Kaynak: Bültenler