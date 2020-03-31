10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı? Vaka sayısında 10 sınırını geçme hızı ülkede ülkeye farklılık gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı ise 168'e yükseldi.

30 Mart itibariyle vaka sayısının 10 bini geçtiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölü sayısını da 168 olarak açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle