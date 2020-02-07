10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verecek

07.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:03

Zonguldak Kömürspor hafta sonu saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Sancaktepe Beledediyespor maçına 10 bin taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor.



TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Ligin 22'inci haftasında Pazar günü saat 13: 30'da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızı Lacivertli takımın zorlu maçı öncesinde Kömürspor taraftarları sosyal medya da kenetlenen çağrısında bulunarak gündem oluşturdu. Öte yandan Zonguldak Kömürsporun hafta sonu oynanacak zorlu Sancaktepe maçına 10 bin Kırmızı Lacivertli taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor. Zonguldak Kömürspor 31 puanla ligde 9'uncu sırada yer alırken, Sancaktepe Belediyespor ise 40 puanla 3.sırada yer alıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA