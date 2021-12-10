10 bin pota projesi Aydın'da devam ediyor

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "10 Bin Pota" projesi kapsamında Aydın'daki park ve bahçelere 150 pota yerleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, basketbolda yeni sporcular yetiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "10 Bin Pota" projesi kapsamında Aydın'da ilçe, park ve okullarda toplam 150 adet pota yerleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği projenin müjdesi ile ülke genelinde başlatılan "Yer Gösterin Pota Yapalım" projesinde Aydın'da proje kapsamında belirlenen yerlere potaların montajları yapılmaya devam ediyor. Aydın'ın ilçelerinde, parklarında ve okullarında belirlenen uygun alanlara potaların yapımı başlandı. Proje kapsamında sporun, toplumun her kesimine yaygınlaştırılması, çocuklar ve gençlerin sporla buluşması hedeflenmektedir.

Sporun tabana yayılması için yapılan bu projelerin artarak devam edeceğini belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bakanlığımızın yatırımları ülkemizin dört bir yanında ciddi bir gelişim gösteriyor. 10 bin pota projemiz yeni dev adamlar yetiştirme noktasında bütün Aydın'ın ilçeleri, parkları ve okullarında basketbol potasıyla donatma noktasında da çok ciddi bir çabamız var. Bu anlamda spor yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bakanlığımızın basketbolu yaygınlaştırma adına 'Yer gösterin Pota Yapalım' anlayışıyla 10 Bin Pota Projesi kapsamında, Aydın olarak kurumlarla irtibata geçilerek uygun alanların belirlenmesiyle birlikte 150 potanın montajları devam etmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Hüseyin Aksoy'a ve emeği geçen herkese bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN