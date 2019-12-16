16.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:04

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.



Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Tosun, İdlib kırsalındaki öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını belirterek, "Suriye'nin İdlib ili kırsalında düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlarımızdan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci faydalandı" dedi. Eğitimli bireylerin yetişmesi için Suriye'deki okulları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Tosun, çalışmalara katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür etti. - İDLİB

Kaynak: İHA