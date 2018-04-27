10 Bin Liseli Şimdiden Egeli Oldu…!

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri" başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "21. Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri" kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek, yapılan tanıtımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tanıtım Günlerinde kurulan stantları gezen, liseli gençlerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Bugün Ege Üniversitesi olarak, ülkemizin değişik illerinden gelen, bu sene üniversite sınavına girecek gençlerimize üniversitemizi, imkânlarımızı tanıtıyoruz. Lise son sınıf öğrencileri hayatlarının çok önemli bir dönemindeler. Meslek seçme, meslek belirle aşamasındalar. Ege Üniversitesi ülkemizin en iyi üniversitelerinden birisi. Genç arkadaşlarımız kampüsümüzün her alanında yapılan uygulamaları yerinde görerek hayallerine bir adım daha yaklaşıyorlar. Ege Üniversitesi güzel bir kampüse sahip. Donanımlı ve nitelikli bir akademik kadrosu bulunuyor. Üniversitemiz öğrenci odaklı bir üniversite. Kendimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Böyle güzel bir şehirde, böyle nitelikli bir üniversitede okumak, yaşamak her insanın hayatında arzu ettiği bir istek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda düzenlenen "Tanıtım Günleri"ne Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde okuyan lise son sınıf öğrencileri katılıyor. İzmir başta olmak üzere ülkemizin değişik illerinden 93 lise ve yaklaşık 10-11 bin öğrenci Ege Üniversitesi'ni ziyaret etti. Program kapsamında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların tanıtımının yanı sıra, görevli öğrencilerin kılavuzluğunda kampüs gezileri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Fen, Edebiyat, İletişim, Eğitim, Ziraat, Mühendislik Fakültesi, Prof. Dr. Sermet Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Merkezi Kütüphanesi, spor tesisleri, kültür merkezleri, sosyal tesisleri tanıtılıyor. Tanıtım sonrası görevli öğrenciler, eşliğinde kampüs gezileri gerçekleştirilerek yükseköğrenim hakkında bilgiler veriliyor. Öğle arasında ise öğrenci topluluklarının dans gösterileri eşliğinde eğlenceli anlar yaşanıyor.