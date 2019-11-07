10 bin liraya yaptığı yerli otomobil ile 10 milyon liralık viyadükten ilk geçen kişi oldu

07.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:25

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, 50. Yıl Caddesi ve Şükrüpaşa Mahallesini birbirine bağlayan Barış Pınarı Viyadüğü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla yapılan törenle açıldı. Törenin ardından viyadükten ilk geçen kişi ise kendi atölyesinde 10 bin lira harcayarak ürettiği yerli otomobiliyle Sabit Çalışır isimli motor ustası oldu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilen bölgede TCDD Genel Müdürlüğü ile kurum arasında imzalanan protokol kapsamında 50. Yıl Caddesi üzerine 10 milyon liraya yapılan viyadük 50. Yıl Caddesi'nden başlayıp Şükrüpaşa Nurettin Topçu Bilgi Evi'nin önünden geçiyor. 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde yapılan yeni yolla TCDD tren hatlarının geçeceği güzergah da 50. Yıl Caddesi üzerinden Şükrüpaşa Mahallesi'ne bağlandı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Belediye Başkanları ve İlçe İl Başkanları katıldı.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, köprünün ismini aldığı Barış Pınarı Operasyonun tarihi bir operasyon olduğunu ifade ederek, "Erzurum gerçekten dadaşlar kenti. Erzurum milli kurtuluşumuzun sembol şehirlerinden birisi. Cumartesi bir kez daha Aziziye Tabyalarına yürüyerek o kahramanlığı bir kez daha yaşayacaksın. Bu güzel viyadük için arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir viyadük olmuş. İki mahalleyi birbirine bağlıyor. Altından ilk tren geçen köprü olacak. İnsanlar bazen içinde yaşarken yaşadıkları olayları yeterince anlayamayabilir. Karşılaştığımız bu operasyon inanın tarihi bir operasyondur. Bu topraklarda bulunmanın ağır bir bedeli var. Tarih boyunca hep buralarda olaylar gerçekleşmiştir. Bizler bu topraklarda olmanın bedelini ödüyoruz. Osmanlıdan bugüne gelen bir bedel var. Balkanlarda, Osmanlıda hep birilerini silahlandırıp üzerimize yolladılar. Anadolu toprakları üzerinden bu aziz milleti barındırmamak için işgale başladılar. Bir şeyi unuttular o zamanda bu milletin imanını bu milletin inancını unuttular. Ancak su uyudu düşman uyumadı. ASALA'yı PKK'yı bu ülkenin üzerine saldılar. Arkasından hemen Suriye'nin kuzeyinde operasyon başladı. Önce DEAŞ'ı çıkardılar. Trump diyor ki benden önce DEAŞ'ı desteklediler. Oyun buya DEAŞ'ı işi bitti dediler. Sonra YPG ve PYD çıktı ortaya. Bunlar vekalet savaşı. Ben elimi soğuk suya sokmuyorum seni maşa olarak kullanıyorum dediler. Bana anlatsanıza yolda yürümeyi bilmeyen adamlar bu silahları nereden alıp kullanıyorlar. Bütün istedikleri yarım asır önce yarım kalan senaryoyu tamamlamak istiyorlar. Burada terör devleti oluşturmak istiyorlar. Hesap edemedikleri bir şey var bu azizi millet her daim çomak soktuğu gibi emperyalizme yine çomak sokmuştur. Türkiye artık eski Türkiye değil. Operasyonda kullanılan silahlar yerli ve millidir. Barış Pınarı Operasyonu terör koridorunu yıkmak için yapılmıştır. Barış Pınarı Operasyonu bir asır evvel yarım kalan o hesaplarını yeniden açmak isteyenlerin hesaplarını kapatmak için yapılmıştır" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vizyoner bakış açısı ile Erzurum'a hizmet etmeye devam edeceklerini kaydederek, "Erzurum'da büyük bir ulaşım sorununu ortadan kaldıracak olan Barış Pınarı Viyadüğünü açıyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere kazandırdığı yeni ufuklar sayesinde böyle bir hizmet dönemini hep birlikte yaşıyoruz. AK Partinin kazandırdığı vizyoner bakış açısı üst yapı ve alt yapıda güzel hizmetlere vesile olmuştur. Şehirlerimizde estetik yapılanmada önemli bakış açısı kazandırmıştır. Cumhur İttifakı ile yeni hizmetleri yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizde böyle bir proje yapılmış ve halka hizmet edilmeye devam edilmiştir. Şuanda üzerinde bulunduğumuz bölgede yeni bir semt doğdu. Bunun üzerine ulaşımda kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz bir viyadük yaptık. Bu viyadüğün şehrimize yakıştığını inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar ise, "Yakutiye İlçemizde yapılan ve ilimiz trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Barış Pınarı Köprüsünün şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi geçtiğimiz beş yılda şehrimiz de çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Yakutiye Belediyesi olarak bundan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımız ile el ele vererek ilimize ve memleketimize çok daha önemli hizmetler yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bugün açılışı için toplandığımız bu önemli eserin Güney sınırımızda kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimize atfen Barış Pınarı Köprüsü olarak isimlendirilmesi de ayrı bir gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Barış Pınarı Viyadüğünün açılışı yapıldı. Açılışın ardından motor ustası Sabit Çalışır isimli bir vatandaş 10 bin lira bedelle yaptığı otomobille viyadükten geçen ilk kişi oldu. Çalışır 20 yıl boyunca yapmaya uğraştığı otomobilinin üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını astı. - ERZURUM

Kaynak: İHA