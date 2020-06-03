10 bin liraya satın aldığı araca 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu
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10 bin liraya satın aldığı araca 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu

10 bin liraya satın aldığı araca 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu Trafiğe çıkarmadığı aracına fuarlar için gözü gibi bakan Fatih Topaloğlu: "Egzoz yerine müzik tesisatı takın.

03.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:40

10 bin liraya satın aldığı araca 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu

Trafiğe çıkarmadığı aracına fuarlar için gözü gibi bakan Fatih Topaloğlu:

"Egzoz yerine müzik tesisatı takın. Müzik tesisatı herkesin kulağına hoş gelir ama egzoz sesi kimsenin kulağına hoş gelmez"

ANTALYA - Antalya'da 10 bin liraya aldığı araca 40 bin liralık müzik sistemi ve air süspansiyon masrafı yapan Fatih Topaloğlu, "Bu bir tutku, aşk. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ve sanayi sitesinde araba aksesuarı işi yapan Fatih Topaloğlu, 10 yaşından beri sanayi sitesinde çalışıyor. 18 yıldır rot balanscılık yaptığını dile getiren Topaloğlu, "4 yıldır air süspansiyon araç aksesuar işleriyle uğraşıyorum. Arabamıza gelecek olursak serçe 10 bin liraya aldık. 30 bin civarında müzik tesisatımız var ve ekstra olarak air süspansiyon, otomatik kapı, otomatik cam, geri vites sensörü, yağmur sensörü, far sensörü, koltuk ısıtma bunlara benzer şeyler mevcut. Yani ortalama 50 bin lira civarında bize maliyeti oldu" ifadelerini kullandı.

"Egzoz yerine müzik tesisatı takın"

"Bu bir tutku, tehlikeli de olsa da bir tutku" diyen Topaloğlu, "Biz bu işe gönül verdik. Biz arabamızla sağda solda egzoz bağırttırmıyoruz. Bu drift yapan arkadaşlar gibi yapmıyoruz. Onlara da söylüyorum, lütfen böyle şeyler yapacağınıza müzik tesisatı takın aracınıza. Egzoz yerine müzik tesisatı takın. Müzik tesisatı herkesin kulağına hoş gelir ama egzoz sesi kimsenin kulağına hoş gelmez. Arabada yatabilirsiniz, o kadar söyleyeyim. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi böyle bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri bu işlerin içindeyiz. Çocukluğumuzdan gelen bir tutku bu" diye konuştu.

"Asıl amacımız caddelerde rahatsızlık vermemek"

Elektronik ustası Orhan Göktürk ise, "Arabamızda yaklaşık 30 bin lira ya da üzeri de olabilir müzik sistemi var. Araçta tamamen kaliteli markalar kullandık tamamen. Şimdi araca sistemi yaparken ilk önce yaptığımız özellikler izalosyon olmazsa olmazıdır bu işin. Malzemenin kalitesi ve markası önemli değil. Malzemeyi o araçta yapıp uygulayıp çalıştırmak önemli olan budur. Gençliğin istediği sesin en yükseği bende olsun, kaliteli olsun, yüksek olsun, geçtiğim yeri sarsayım şeklinde. Yapılan işlemlerle asıl amacımız, bu araçta cadde üzerinde rahatsızlık vermek ya da milleti rahatsız etmek değil tamamen fuarlarda hem yapılan işi hem de markanın reklamını yapmak. Son zamanlarda güncel virüs mevzusu var. Korona bunun işimize etkisi oldu, ister istemez yansıdı. Fakat şu günlerde işlerimiz yolunda" şeklinde konuştu.

10 bin liraya satın aldığı araca 40 bin liralık müzik ve air süspansiyon sistemi kurdu

Kaynak: İHA

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