10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı

13.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:05

ERZURUM'da yaşayan S.Ö. (51) sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden 10 bin TL'ye satışa çıkarılan karavanı almak isteyince dolandırıldı. Bin lira kapora vermesine rağmen karavanı alamayan parası da iade edilmeyen S.Ö.'nün şikayeti üzerine satıcı S.Y. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

S.Ö., geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü satılık karavana alıcı oldu. İlanı veren S.Y. ile irtibata geçti. 10 bin liraya anlaştığı S.Y.'ye 26 Eylül 2018 günü banka racılığıyla bin lira kapora gönderdi. Kendisine verilen hesaba kaporayı gönderen S.Ö., karavanın teslimi için beklemeye başladı. Ancak S.Y. ne karavanı teslim ettti, ne de aldığı bin lirayı iade etti. Telefonlarına da yanıt alamayan S.Ö., savcılığa şikayetçi oldu.

Aynı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan S.Y. soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, yanında çalışan kişinin ağabeyinin karavanı olduğunu, internet üzerinden satışı için kendisinden yardım istendiğini anlatarak, "Bu kişi 'karavanı sat, 7 bin lira getir, üstü senin olsun' dedi. Ben de ilanı verdim. Arkadaşım M.F.'nin hesabına gelen bin lira kaporayı çektim. S.Ö., daha sonra alışverişten vazgeçti, parasının iadesini istedi. Parayı karavanı sattığımda iade edeceğimi söyledim. Ancak şikayetçi oldu. Dolandırılmak kastıyla hareket etmedim" dedi.

S.Y. hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün görülen ilk duruşmasına Eskişehir'de yaşayan tutuksuz sanık S.Y. katılmadı. S.Ö. ise zararının halen giderilmediğini belirterek, şikayetçi oldu. Mahkeme, yetkisizlik kararı ile dosyayı Eskişehir'e gönderdi.

Kaynak: DHA