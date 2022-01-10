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10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı

10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan yazlıktan toprak delme makinesi, matkap, kaynak makinesi gibi yaklaşık 10 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalandı.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan yazlıktan toprak delme makinesi, matkap, kaynak makinesi gibi yaklaşık 10 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesine bağlı Melekşesolak Mahallesi'nde A.Ç. isimli vatandaşa ait yazlıktan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Doğançay Jandarma Karakoluna bağlı asayiş timleri çalışma başlattı. Ekipler, Geyve ilçesinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satışı yapan dükkanlar ve hurdacılarda araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında Alifuatpaşa Mahallesinde hurdacılık yapan bir işletmede, toprak delme makinesi, matkap, kaynak makinesi, motorlu testere ve 30 metrelik seyyar kablo olmak üzere yaklaşık 10 bin lira değerindeki çalıntı mallara ulaştı. Çalınan mallar sahibine teslim edilirken, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A. Melekşesolak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sırasında suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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