10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi

10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'in Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 bin 262 kök Hint keneviri ve 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'in Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 bin 262 kök Hint keneviri ve 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği ve satıştan elde edilen gelirle terör örgütüne finans sağlanacağına dair bilgi aldı. 7 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 262 kök Hint keneviri, 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar, 1 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 24 fişek, 3 su pompası, 600 metre sulama hortumu, 1600 metre damlama su sistemi ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:58:31. #1.14#

title