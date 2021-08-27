10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi

10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camisi'nde aşure dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camisi'nde aşure dağıttı. 10 bin kişilik hazırlanan aşure, kısa sürede tükendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camisi'nde ve Kazım Özalp Caddesi'nde kurulan stantlarda dağıtılan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 10 bin kişilik hazırlanan aşure, kısa sürede tükendi. - ANTALYA

10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cristiano Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:59:52. #1.16#

title