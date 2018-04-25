10 Bin Dönüm Ekili Tarla, Çekirge İstilası Altında

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ilıca, Bayraklı ve Konuk mahallelerindeki hububat ekili 10 bin dönüm alan, çekirge istilasına uğradı. Çaresiz kalan çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

Derik ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki ekili araziler, 10 günden beri çekirge sürülerinin istilası altında. Bu durum karşısında çaresiz kalan çiftçiler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yardım istedi. Buğday, arpa ve mercimek ekili arazi sahipleri, dağlık bölgelerden gelen çekirge sürülerinin ekinlerine büyük zarar verdiğini, evlerinin içine kadar girdiğini söyledi.

Ilıca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nimet Karataş, her yıl Haziran ayında gelen çekirgelerin bu yıl erken geldiğini belirterek, "Uçaklarla ilaçlanması lazım. Yoksa bu çekirgelerden kurtuluş yok. Devletimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. İnşallah devlet yetkililerimiz acilen bizi bu çekirgelerden kurtarır" dedi.

Çiftçi İsmail Çelik ise çekirgelerin dağlardan geldiğini ifade ederek, "Bütün ekinlerimiz çekirge istilasına uğramıştır. Çekirgeler dağ eteklerinden iniyor ekinlere. Kuraklık yüzünden ekinlerimizin yüzde 75'i gitmiş, kalanı da çekirgeler yedi. Biz devlet yetkililerinden uçakla ilaçlama yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bayraklı Mahallesi'nde oturan Ömer Karataş ise 10 bin dönümlük ekili arazinin çekirge istilası altında olduğunu kaydederek, devletin çekirge istilasından kendilerini kurtarmasını istedi.

Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, 3 köyün coğrafi konumu nedeniyle çekirge istilasına uğradığını söyledi. Diğer bölgelere göre daha sıcak olduğu için çekirgelerin bu bölgede kuluçkaya yattığı ve milyonlarca çekirgelerin aç kaldığı için hububat ekili tarlalara saldırdığı belirtildi.

Çekirge saldırısıyla ilgili bilgi verilen Tarım İl Müdürlüğü'nde yeterli ilaç olmadığı için sipariş verildiği belirtildi. İlaçların da 1-2 gün içerisinde Mardin'e geleceği kaydedildi.

- Mardin