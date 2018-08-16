10 Bin Dolar Bozdurana, Gelinlik Bedava

SİVAS'ta gelinlik imalatı yapan esnaf, 10 bin dolar bozduranlara ücretsiz gelinlik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dolar bozdurun' çağrısına esnaflardan da destek gelmeye devam ediyor. Mehmetpaşa Mahallesi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde esnaflık yapan Mehmet Baloğlu, 10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere bedava gelinlik kampanyası başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Baloğlu "Bu artık bizim görevimiz vatandaş olarak. Şu anda hükümetimiz sıkıntıda, dışarıdan oynanan oyunlar var. Biz de bunu biliyoruz. Biz geçmişimizden bugüne kadar yaptığımız her şeyi şuanda da yapıyoruz. Çünkü Osmanlı'dan geliyoruz Osmanlı torunlarıyız. Elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa biz elimizi de koyarız başımızı da koyarız, bütün imkanlarımızı koyarız" dedi.

10 bin dolar bozdurup makbuzunu getirenlere istedikleri gelinliği bedava vereceklerini açıklayan Baloğlu, "Özellikle dolar için yapıyoruz. Biz bunu Amerika'ya karşı yapıyoruz. 10 bin dolar bozduran müşterimize vatansever diyoruz artık, gelsin biz de seve seve her şeyi yapıyoruz. Sivas halkı bizi tanıyor. İyi ürünler veriyoruz, yani laf olsun diye değil. Bizim burada ürünler 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira arasında değişiyor. Bunlardan istediklerini vereceğiz. Beğenen yakışan, istedikleri hangisi ise onu vereceğiz. Çünkü biz elimizi taşın altına koyuyoruz, görüntü olsun diye yapmıyoruz" dedi. - Sivas