10 bin dolar alan siyasetçi kim? 10 bin dolar alan milletvekili açıklandı mı?

Bakan Soylu'nun, "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var." iddiası Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve AK Partililer arasında tartışmaya neden oldu. Tartışma Meclis tutanaklarına yansıdı. Peki, 10 bin dolar alan siyasetçi kim? 10 bin dolar alan milletvekili açıklandı mı?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'ne (EİTPA) katılmak üzere geldiği Pakistan'da temaslarına devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin gurup toplantısında kendisine yönelik eleştirileri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili açıklama yaptı.

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?

Kılıçdaroğlu'nun kendisine iftira attığını söyleyen Şentop, "Bu bir eleştiri değil bir iftira. Şöyle ifade edeyim Pakistan'dayız. Malum burada oldukça sıcak bir hava içerisinde yoğun bir temas trafiğimiz vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile görüşmemizden çıkınca arkadaşlar bana bir metin atmışlar, deniyor ki 'Bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer açıklamazsa aynı onun gibi 10 bin dolar kendisine de mi her ay gönderiliyor?' diye bir ifade. Ben de arkadaşlara dedim ki, onu hangi meczup söylemiş? Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu'nun sözüymüş, gurup toplantısında söylemiş" diye konuştu.

"SOYLU'YA YAZILI-SÖZLÜ İLETTİK, AÇIKLAMASINI İSTEDİK"

"Konu şu, bir Bakan, İçişleri Bakanı bir siyasetçinin, milletvekili demiyor, siyasetçinin her ay 10 bin dolar bir suç örgütünden para aldığını söylüyor" diyen Şentop, "Kim olduğunu açıklamadı. Bunun açıklanmasına dair kamuoyundan da beklentiler var, biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı-sözlü olarak Sayın Bakana. Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ANCAK BİR HAYSİYETSİZLİK VE AHLAKSIZLIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

"Benden şunu talep edebilirler. Bunu Sayın Bakana sorun, İçişleri Bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim, sorunun muhatabı Bakan, onu bilen Bakan, benim bir bilgim yok" diyen Şentop, "Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim. Kendisinde zerrece haysiyet, ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak kendisinin bu beyanlarının ne anlama geldiğini ve bu konuda bilgi-delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor" dedi.

SEDAT PEKER: 9. VİDEODA AÇIKLAYACAĞIM

Sedat Peker; ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde, Türkiye'nin elini zayılatma amacı ile, pazar günü video çekeceği eleştirilerine karşı, vatanı düşünüyormuş rolleri ile karar değişikliği yaptığını, Erdoğan'a yönelik videoyu daha sonra çekeceğini ileri sürerek, 9. videosunda ise kendisinden 10 bin dolar maaş alan milletvekilini açıklayacağını söyledi.