10 bin çuha fide toprak ile buluştu

Yeşil alanların bakımıyla sürdürülebilen yaşam tarzını benimseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha yeşil, daha sağlıklı ve daha kaliteli hale gelmesi için fidan yetiştiriyor. Kullar'da bulunan 856 dönüm üzerine kurulu üretim fidanlığına Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) alınan 10 bin adet çuha fidenin dikimini gerçekleştiren Büyükşehir, vatandaşlara temiz hava solumak, dostlarıyla buluşmak ve dilediklerinde spor yapabilecekleri yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

BAKIMLAR DÜZENLİ VE TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler İdari Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fidanlık Şefliği ve Üretim Fidanlığı bünyesindeki personeller, fidanların bakımlarını titizlikle yapıyor. Seralar ve repikaj alanlarında üretim sağlamak ile beraber, saksıya alınan tüm bitkilerin, alanda dikili olan fidanların, bakım ve yetiştiriciliği, gübreleme, aşılama, budama, hastalık ve böcek kontrolleri ile birlikte aynı zamanda sulama programları hazırlanıyor. Alanda bulunan fidanların daha sağlıklı ve hızlı büyümesi için bakım çalışmaları da günlük ve aylık olarak gerçekleştiriliyor. Yılın her mevsiminde istekleri değişen bitkilerin, tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve üretimin sürdürülebilirliğinin arttırılması amaçlanıyor.

FARKLI TÜRLERDE BİTKİLER YETİŞTİRİLİYOR

Yıl içinde yaklaşık 60 bin fidan üretiminin gerçekleştiği çeşitlerin başında çınar, ıhlamur, dişbudak, salkım söğüt, lale ağacı, süs eriği, süs elması, süs kirazı, meşe, kavak, akçaağaç ve birçok geniş yapraklı fidanların yanı sıra çeşit çeşit meyve ağaçları bulunuyor. Ladin, sedir, fıstık çamıyla beraber çok zengin çalı grubunda taflan, lavanta, kartopu, Osmanlı çimi, hanımeli, loropetalum ve birbirinden farklı bitki grup ve çeşitlerine özenle bakılıyor

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