10 bıçak darbesinden sonra ölmediğini görünce yeniden bıçaklamaya başlamış
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10 bıçak darbesinden sonra ölmediğini görünce yeniden bıçaklamaya başlamış

17.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:54
10 bıçak darbesinden sonra ölmediğini görünce yeniden bıçaklamaya başlamış

Kayseri'de yanında çalıştığı besici Rufan Demirci'yi 30 yerinden bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Necip A.'nın maktulü 10 yerinden bıçakladıktan sonra ölmediğini görünce ölene kadar bıçaklamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Kayseri'de yanında çalıştığı besici Rufan Demirci'yi 30 yerinden bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu Necip A.'nın maktulü 10 yerinden bıçakladıktan sonra ölmediğini görünce ölene kadar bıçaklamaya devam ettiği ortaya çıktı. Yapılan yargılamada, mahkeme heyeti Necip A.'ya verdiği müebbet hapis cezasını olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 14 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde 25 Mart 2017 tarihinde meydana gelen olayda, besici Rufan Demirci ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Demirci'nin vücudunda 30 kesici alet izi bulunurken, yanında çalışan yabancı uyruklu Necip A. gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra cinayeti anlatan Necip A., Rufan Demirci'ye 10 bıçak darbesi vurduktan sonra ölmediğini gördüğü için bıçaklamaya devam ettiğini söylediği ortaya çıktı. Olayın ardından cinayeti itiraf eden Necip A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki verilen hapis cezası bozulan Necip A., bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Necip A. duruşmada tutuklu kaldığı cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, müşteki ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Necip A.'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken bu ceza Necip A.'nın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasından dolayı 14 yıl 6 aya düşürüldü. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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