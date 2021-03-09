10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi
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10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

09.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:13

- 10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi Esenyurt'ta farklı zamanlarda 72 araçtan gösterge paneli çalan 4 kişilik çete polisin çalışması sonrasında kıskıvrak yakalandı.

- 10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta farklı zamanlarda 72 araçtan gösterge paneli çalan 4 kişilik çete polisin çalışması sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aralarında Esenyurt ve Beylikdüzü'nün de bulunduğu 10 farklı ilçede araçların camlarını kırarak gösterge panellerini çalan 4 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz 24 şubat günü aynı şüpheliler Esenyurt'ta bir aracın gösterge panelini çalmaya çalışırken trafik polisinin dikkati sayesinde suçüstü basılmış kaçan şüphelilerden birisi ise ticari taksiye binip kaçmıştı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Araçların gösterge panellerini çalan şüpheliler ise çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerin ilkinde araçtan hırsızlık yaparken polise yakalanmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine aynı şüphelilerin başka bir araçtan hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanmaları görülüyor.

4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Polisin teknik ve fiziki takipleri sonrasında şüphelilerin Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bir adrese kaçtıkları tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro dedektifleri 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü polis merkezinden sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi
10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi
10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi
10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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