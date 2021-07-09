10 aylık evli arkadaşını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası
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10 aylık evli arkadaşını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası

10 aylık evli arkadaşını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da birlikte alkol aldığı 10 aylık evli arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldüren zanlı, 'iyi hal ve haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapse mahkum edildi.

Bolu'da birlikte alkol aldığı 10 aylık evli arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldüren zanlı, 'iyi hal ve haksız tahrik' indirimiyle 15 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, geçen yıl ekim ayında Alpagutbey Mahallesi Candan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tekçe (30) ve arkadaşı Akın Yüksel bir süre otomobilde alkol aldıktan sonra, Tekçe arkadaşı Yüksel'i evine bırakmak istedi. Yüksel, Alpagutbey Mahallesinde bulunan evinin önüne geldiğinde araçtan inmek istemedi. İki arkadaş arasında yaşanan tartışmanın ardından Akın Yüksel'in araçtan inmesiyle Tekçe olay yerinden ayrıldı.

Yüksel'in araçtan inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ikili arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası Tekçe yeniden arkadaşının evinin önüne geldi. Tekçe'nin otomobiline binen Yüksel, kavga ettiği arkadaşını kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Tekçe, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Olaydan henüz 10 ay önce evlendiği öğrenilen Tekçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akadaşını öldüren Akın Yüksel ise, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kesici aletle kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Akın Yüksel karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapması istenilen Yüksel, "Böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı çok pişmanım. Cinayeti de tahrik altında işledim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti "iyi hal ve haksız tahrik" indirimi uyguladığı zanlı Akın Yüksel'e 15 yıl hapis cezası verdi. - BOLU

10 aylık evli arkadaşını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası
10 aylık evli arkadaşını öldüren zanlıya 15 yıl hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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