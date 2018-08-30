10 Aylık Esra Bebeğin Atatürk Sevgisi

GİRESUN (İHA) – Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen yürüyüşte Atatürk fotoğrafına sarılan ve öpen 10 aylık Esra Nurşah Kılıç bebek ilgi odağı oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen yürüyüş öncesi Gazi Caddesinde toplanan kalabalığın elinde ki Atatürk fotoğrafına sarılan ve öpen 10 aylık Esra Nurşah Kılıç bebek ilgi odağı oldu. Annesinin kucağında yürüyüş yapılacak olan alanda bulunan ve gördüğü Atatürk fotoğrafına sarılarak öpmek isteyen Esra bebeği gören vatandaşlar bu anların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede ilgi odağı olan fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenildi. - GİRESUN