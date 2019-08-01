10 aylık bebek hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 aylık bebek hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum Devlet Hastanesine, ailesi tarafından rahatsızlığı nedeniyle getirilen 10 aylık Kübra Okur, aniden fenalaştı.

Nefes almadığı anlaşılan ve hemen hastanenin acil bölümüne götürülen bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akciğerine mama türü bir maddenin kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen bebeğin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA