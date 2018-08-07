Endenozya'daki Depremde Enkaz Altında Kalan 10 Aylık Bebek Sağ Kurtuldu

Endonezya'da onlarca kişinin öldüğü depremden 10 aylık bir bebek sağ kurtuldu. Endonezya'nın Lombok adasındaki kurtarma ekipleri, ekipman eksikliği olmasına rağmen hayatta kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor. Pazar günü meydana gelen depremde 10 aylık kız bebek Refi sağ kurtuldu. Refi, Lambok'un kuzeyindeki Tanjung bölgesinde bir hastanede gönüllü doktorlar tarafından bakılıyor.

98 KİŞİ ÖLDÜ

Endonezya'da Pazar günü meydana gelen 7,0 şiddetindeki depremde şu ana kadar en az 98 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, depremin çok sayıda binayı harap ettiğini, 20 binden fazla kişinin evsiz kaldığını bildirdi. Felaket Yönetimi Bölümünün Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, dün yaptığı açıklamada adada büyük çapta hasar meydana geldiğini söyledi. Endonezya Milli Afet Azaltma İdaresi, 10 binden fazla bina ve yapının yıkıldığını açıkladı. Bazı bölgelerdeki elektrik ve telefon hatlarının zarar görmesi arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, bazı köprülerin ve otoyolların çökmesiyle birçok bölgede ulaşım zorlaştı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun enkaz altında kalarak can verdiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

(İHA)